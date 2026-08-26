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Apartamentos en la montaña en venta en Polis Chrysochous, Chipre

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Polis
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1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 244 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Poli Crysochous, Pafos, Chipre
$606 486
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Tipos de propiedades en Polis Chrysochous

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Polis Chrysochous, Chipre

con Jardín
con Terraza
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Baratos
De lujo
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