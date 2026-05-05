Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Peyia
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Peyia, Chipre

;
bienes raíces comerciales
6
Negocio listo Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Propiedad comercial 1 283 m² en Limasol, Chipre
Propiedad comercial 1 283 m²
Limasol, Chipre
Área 1 283 m²
Una rara oportunidad para adquirir un edificio comercial de siete plantas completamente term…
$11,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial 2 794 m² en Moni, Chipre
Propiedad comercial 2 794 m²
Moni, Chipre
Área 2 794 m²
Un edificio comercial situado en una posición privilegiada en la esquina del Centro Ciudad d…
$11,85M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
De inversiones 190 m² en Strovolos, Chipre
De inversiones 190 m²
Strovolos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 190 m²
Semi - Edificio independiente de dos plantas en Strovolos del distrito de Nicosia. Es idealm…
$269,723
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería en Peyia, Chipre
Restaurante, cafetería
Peyia, Chipre
Situado en una colina en la prestigiosa zona de Cuevas de Mar de Peyia, este terreno ofrece …
$1,99M
Dejar una solicitud
Tienda 78 m² en Polemi, Chipre
Tienda 78 m²
Polemi, Chipre
Área 78 m²
Premium Commercial Showroom – Polemi Main Road Una rara oportunidad comercial situada en la…
$181,601
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Oficina 4 174 m² en Limasol, Chipre
Oficina 4 174 m²
Limasol, Chipre
Área 4 174 m²
Clase de bandera Un edificio comercial de primera calidad en el corredor de negocios más pre…
$20,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Tienda 80 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 80 m²
Nicosia, Chipre
Área 80 m²
En venta: 2 Tiendas Comerciales Identicas – Engomi, Nicosia Cada propiedad cuenta con 80 met…
$375,267
Dejar una solicitud
Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Piso 1/4
Situado en el corazón de Limassol, este desarrollo comercial Clase A+ está diseñado para emp…
$1,35M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Moderno piso de oficina de lujo en Agia Fyla, Limassol, que ofrece un entorno de trabajo exc…
$3,40M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial 1 005 m² en Limasol, Chipre
Propiedad comercial 1 005 m²
Limasol, Chipre
Área 1 005 m²
Complejo residencial de nueva generación en una prestigiosa zona verde de Limassol — Agios N…
$5,57M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 362 m² en Agios Ioannis, Chipre
Oficina 362 m²
Agios Ioannis, Chipre
Área 362 m²
Oficina / Tienda en venta – Agios Ioannis Area Amplia propiedad comercial disponible en vent…
$1,46M
Dejar una solicitud
Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Piso 3/4
Situado en el corazón de Limassol, este desarrollo comercial Clase A+ está diseñado para emp…
$1,87M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir