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Apartamentos del mar en venta en Peyia, Chipre

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1 habitación
11
2 habitaciones
38
3 habitaciones
153
4 habitaciones
88
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21 propiedad total found
Apartamento 7 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 355 m²
Villa lujosa en Peyia Village cerca de Cuevas de Mar con título de propiedad seperado Situa…
$4,13M
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 244 m²
En venta es un bungalow de estilo moderno y listo, que ofrece un amplio espacio habitable de…
$2,88M
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 244 m²
En venta es un bungalow de estilo moderno y listo, que ofrece un amplio espacio habitable de…
$2,88M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 131 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$3,80M
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 114 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$478,531
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$1,74M
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Coral Bay, Peyia, Pafos, Chipre
$354,737
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 143 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$521,660
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$597,123
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Apartamento 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 221 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$683,767
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 126 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$526,785
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Apartamento 7 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Área 319 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$2,29M
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Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 440 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$2,58M
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Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 222 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Sea Caves, Peyia, Pafos, Chipre
$1,25M
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Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 168 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$869,434
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Apartamento 7 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Área 333 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Sea Caves, Peyia, Pafos, Chipre
$4,35M
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Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 256 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$2,34M
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Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 168 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Coral Bay, Peyia, Pafos, Chipre
$982,028
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Sea Caves, Peyia, Pafos, Chipre
$1,02M
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 161 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$782,490
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 215 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Peyia, Pafos, Chipre
$767,275
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