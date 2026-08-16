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Apartamentos del mar en venta en Paralimni, Chipre

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1 habitación
25
2 habitaciones
166
3 habitaciones
49
4 habitaciones
17
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4 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 132 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Protaras, Famagusta, Chipre
$623,713
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Apartamento 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 52 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Paralimni, Famagusta, Chipre
$155,928
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Apartamento 3 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kapparis, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 72 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Paralimni, Famagusta, Chipre
$173,839
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 89 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Protaras, Famagusta, Chipre
$624,170
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