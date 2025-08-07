Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Paralimni Deyneia Municipality, Chipre

Paralimni
11
Protaras
5
15 propiedades total found
Tienda 62 m² en Paralimni, Chipre
Tienda 62 m²
Paralimni, Chipre
Área 62 m²
Número de plantas 2
Esta excelente tienda de segunda mano ofrece un espacio interior práctico de 61,5 m2, ideal …
$179,294
Propiedad comercial 620 m² en Frenaros, Chipre
Propiedad comercial 620 m²
Frenaros, Chipre
Nº de cuartos de baño 8
Área 620 m²
Un desarrollo comercial, construido dentro de tres parcelas en Frenaros. El desarrollo se co…
$695,111
De inversiones 5 230 m² en Paralimni, Chipre
De inversiones 5 230 m²
Paralimni, Chipre
Área 5 230 m²
Este proyecto es un nuevo desarrollo impresionante situado en el centro de la zona turística…
$17,13M
Tienda 130 m² en Paralimni, Chipre
Tienda 130 m²
Paralimni, Chipre
Área 130 m²
Venta: Amplia tienda con una superficie interna de 130 metros cuadrados, idealmente situada …
$329,669
Hotel en Paralimni, Chipre
Hotel
Paralimni, Chipre
Hotel for sale in Protaras area. For any serious required please contact us. The hotel is f…
$18,85M
Hotel 7 400 m² en Paralimni, Chipre
Hotel 7 400 m²
Paralimni, Chipre
Dormitorios 190
Área 7 400 m²
Four star beachfront hotel for sale in Protaras area. For any required please contact us.
$25,50M
Oficina 155 m² en Paralimni, Chipre
Oficina 155 m²
Paralimni, Chipre
Área 155 m²
Venta: Espacioso edificio comercial con una superficie interna total de 155 m2, situado en e…
$763,444
Oficina 421 m² en Deryneia, Chipre
Oficina 421 m²
Deryneia, Chipre
Área 421 m²
Una oficina en venta en Deryneia. Se encuentra en la planta baja de un edificio de uso mixto…
$573,466
Tienda 150 m² en Kapparis, Chipre
Tienda 150 m²
Kapparis, Chipre
Área 150 m²
Oportunidad Comercial Resort-Style en Kapparis Experimente el potencial de negocio premium e…
$564,744
Hotel en Paralimni, Chipre
Hotel
Paralimni, Chipre
Sea Front Land in Protaras area Exclusive property - Ideal for the development of Mixed Used…
$9,98M
Tienda 68 m² en Paralimni, Chipre
Tienda 68 m²
Paralimni, Chipre
Área 68 m²
Venta: tienda bien cuidada con propiedad secundaria, con una superficie interna de 68 m2, id…
$179,294
Hotel en Paralimni, Chipre
Hotel
Paralimni, Chipre
Dormitorios 123
A Beach Front (por el mar) Hotel & Spa en Protaras Tourist Area - 123 Habitaciones El Hotel …
$17,13M
Tienda 575 m² en Frenaros, Chipre
Tienda 575 m²
Frenaros, Chipre
Área 575 m²
La propiedad contiene tres parcelas residenciales adyacentes que contienen un supermercado, …
$817,751
De inversiones 1 494 m² en Frenaros, Chipre
De inversiones 1 494 m²
Frenaros, Chipre
Dormitorios 31
Área 1 494 m²
Esta oferta pertenece a un 75% de participación de propiedad en un par de parcelas vecinas d…
$1,03M
De inversiones 275 m² en Paralimni, Chipre
De inversiones 275 m²
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Esta propiedad corresponde a la mitad de la parcela, que se refiere a un edificio residencia…
$411,160
