  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Paralimni Deyneia Municipality, Chipre

De inversiones 5 230 m² en Paralimni, Chipre
De inversiones 5 230 m²
Paralimni, Chipre
Área 5 230 m²
Este proyecto es un nuevo desarrollo impresionante situado en el centro de la zona turística…
$17,13M
De inversiones 1 494 m² en Frenaros, Chipre
De inversiones 1 494 m²
Frenaros, Chipre
Dormitorios 31
Área 1 494 m²
Esta oferta pertenece a un 75% de participación de propiedad en un par de parcelas vecinas d…
$1,03M
De inversiones 275 m² en Paralimni, Chipre
De inversiones 275 m²
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Esta propiedad corresponde a la mitad de la parcela, que se refiere a un edificio residencia…
$411,160
