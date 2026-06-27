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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Paphos District, Chipre

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Pafos
48
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56 propiedades total found
Oficina 230 m² en Agios Georgios, Chipre
Oficina 230 m²
Agios Georgios, Chipre
Área 230 m²
Piso 1
Esta luminosa y espaciosa oficina de primera planta se encuentra en una zona muy ventajosa d…
$5,677
por mes
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Tienda 140 m² en Polis Chrysochous, Chipre
Tienda 140 m²
Polis Chrysochous, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Amplia tienda de planta baja en alquiler con un área interna total de 140 metros cuadrados. …
$979
por mes
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Oficina 142 m² en Pafos, Chipre
Oficina 142 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 142 m²
Alquiler: Esta espaciosa propiedad en planta baja en alquiler en Paphos ofrece 142 m2 de es…
$4,029
por mes
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Oficina 124 m² en Pafos, Chipre
Oficina 124 m²
Pafos, Chipre
Área 124 m²
Alquiler: Espacio de oficina moderno de 124 m2 en la planta superior, accesible por ascensor…
$3,111
por mes
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Oficina 160 m² en Tala, Chipre
Oficina 160 m²
Tala, Chipre
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Disponible para alquilar es un espacioso espacio de oficina listo clave en el corazón de Paf…
$1,406
por mes
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Tienda en Pafos, Chipre
Tienda
Pafos, Chipre
Oficina/Salida No 5 El Office/Shop No. 5 ofrece 40 m2 en la planta baja y 40 m2 adicionales…
$1,251
por mes
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Propiedad comercial 3 771 m² en Pafos, Chipre
Propiedad comercial 3 771 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 3 771 m²
Este magnífico edificio está diseñado con una característica arquitectónica distintiva, dife…
$30,980
por mes
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Tienda 93 m² en Pafos, Chipre
Tienda 93 m²
Pafos, Chipre
Área 93 m²
Espacio para alquilar en Paphos center. El área interna es de 58 metros cuadrados. planta b…
$1,450
por mes
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Almacén 400 m² en Agia Varvara, Chipre
Almacén 400 m²
Agia Varvara, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Alquiler: Espacioso almacén en Agia Varvara Pafou, que ofrece 400 metros cuadrados de espaci…
$2,886
por mes
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Oficina 500 m² en Pafos, Chipre
Oficina 500 m²
Pafos, Chipre
Área 500 m²
NUEVO Y READY TO MOVE EN - LUXURY OFFICES SPACES TO LET 600m2 espacio disponible total x 25…
$17,577
por mes
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Oficina 260 m² en Pafos, Chipre
Oficina 260 m²
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Esta oficina se encuentra cerca del centro de Paphos. Un edificio bien mantenido en Paphos …
$2,954
por mes
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Oficina 277 m² en Pafos, Chipre
Oficina 277 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 277 m²
Alquiler: Espacio de oficina moderno en el corazón de Pafos, que ofrece una generosa zona in…
$4,033
por mes
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Oficina 95 m² en Pafos, Chipre
Oficina 95 m²
Pafos, Chipre
Área 95 m²
Alquiler: Spaciours oficina s ritmo en el corazón de Pafos, que ofrece 95 metros cuadrados d…
$1,978
por mes
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Oficina 191 m² en Pafos, Chipre
Oficina 191 m²
Pafos, Chipre
Área 191 m²
Alquiler: espacio de oficina moderno con una superficie total de 191 m2, convenientemente si…
$2,881
por mes
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Oficina 120 m² en Pafos, Chipre
Oficina 120 m²
Pafos, Chipre
Área 120 m²
Primera oficina totalmente amueblada en alquiler en la zona de Agios Theodoros de Paphos — e…
$3,413
por mes
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Oficina 113 m² en Pafos, Chipre
Oficina 113 m²
Pafos, Chipre
Área 113 m²
Alquiler: una oficina espaciosa y funcional situada en la planta superior de un edificio bie…
$2,328
por mes
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Oficina 300 m² en Pafos, Chipre
Oficina 300 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Una amplia y totalmente amueblada oficina de dos pisos situada en el corazón de Paphos, dise…
$7,788
por mes
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Número de plantas 9
El desarrollo comprende parcelas FIVE. La parcela inicial se utilizó para la construcción de…
$31,360
por mes
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Una oficina moderna, totalmente reformada de 80 metros cuadrados de dos plantas en alquiler …
$1,365
por mes
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Oficina 150 m² en Pafos, Chipre
Oficina 150 m²
Pafos, Chipre
Área 150 m²
Descubra un prestigioso espacio de oficinas disponible para alquilar en un edificio intelige…
$7,605
por mes
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Oficina 300 m² en Pafos, Chipre
Oficina 300 m²
Pafos, Chipre
Área 300 m²
Edificio de oficinas de tres plantas con aparcamiento en el centro de Paphos — zona de Agios…
$8,711
por mes
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Piso 2
Espacios de oficina premium para alquilar en Paphos Descubra una oportunidad excepcional pa…
$3,136
por mes
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Oficina 207 m² en Pafos, Chipre
Oficina 207 m²
Pafos, Chipre
Área 207 m²
Alquiler: En Agios Pavlos se alquila un espacio de oficinas con capacidad para 207 m2 de su…
$3,406
por mes
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 2
Commercial Office in Centre of Paphos • Primera ubicación central con todas las comodidades …
$7,383
por mes
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Oficina 170 m² en Pafos, Chipre
Oficina 170 m²
Pafos, Chipre
Área 170 m²
Este espacio de oficinas está situado en el centro de Paphos. ¡Introduciendo una oportunida…
$4,022
por mes
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 2
Oficina 202 – 2a planta Office es una suite comercial bien designada situada en el segundo p…
$4,530
por mes
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Un moderno espacio de oficinas de tres niveles con una superficie total de 170 m2, ideal par…
$2,620
por mes
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Oficina 280 m² en Pafos, Chipre
Oficina 280 m²
Pafos, Chipre
Área 280 m²
Versátil 280 m2 de espacio de oficinas en alquiler en la zona de Agios Theodoros de Paphos —…
$5,688
por mes
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Oficina en Agios Georgios, Chipre
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Agios Georgios, Chipre
Piso 4
Alquiler de oficinas — Edificio ABC, 4a planta Elegante, luminosa oficina de 88 m2 más una t…
$2,323
por mes
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Oficina 500 m² en Pafos, Chipre
Oficina 500 m²
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Área 500 m²
NUEVO Y READY TO MOVE EN - LUXURY OFFICES SPACES TO LET 600m2 espacio disponible total x 25…
$17,577
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