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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Pafos, Chipre

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36 propiedades total found
Oficina 600 m² en Pafos, Chipre
Oficina 600 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 600 m²
Nos complace presentar un amplio y moderno espacio de oficinas en el corazón de Paphos, idea…
$8,849
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Oficina 300 m² en Pafos, Chipre
Oficina 300 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Una amplia y totalmente amueblada oficina de dos pisos situada en el corazón de Paphos, dise…
$8,044
por mes
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Oficina 260 m² en Pafos, Chipre
Oficina 260 m²
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Esta oficina se encuentra cerca del centro de Paphos. Un edificio bien mantenido en Paphos …
$2,954
por mes
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Oficina 220 m² en Pafos, Chipre
Oficina 220 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Disponible en alquiler: Una oficina moderna y espaciosa situada en la primera planta de un e…
$1,769
por mes
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Oficina 113 m² en Pafos, Chipre
Oficina 113 m²
Pafos, Chipre
Área 113 m²
Espacioso espacio de oficina disponible para alquilar en el primer piso de un edificio bien …
$2,328
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Tienda 93 m² en Pafos, Chipre
Tienda 93 m²
Pafos, Chipre
Área 93 m²
Espacio para alquilar en Paphos center. El área interna es de 58 metros cuadrados. planta b…
$1,450
por mes
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Oficina 142 m² en Pafos, Chipre
Oficina 142 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 142 m²
Alquiler: Esta espaciosa propiedad en planta baja en alquiler en Paphos ofrece 142 m2 de es…
$4,058
por mes
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Oficina 500 m² en Pafos, Chipre
Oficina 500 m²
Pafos, Chipre
Área 500 m²
BRAND NEW AND READY TO MOVE IN - LUXURIUS OFFICES SPACES TO LET Total available space 130…
$17,657
por mes
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Un moderno espacio de oficinas de tres niveles con una superficie total de 170 m2, ideal par…
$3,441
por mes
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Oficina 207 m² en Pafos, Chipre
Oficina 207 m²
Pafos, Chipre
Área 207 m²
Alquiler: En Agios Pavlos se alquila un espacio de oficinas con capacidad para 207 m2 de su…
$4,650
por mes
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Tienda 150 m² en Pafos, Chipre
Tienda 150 m²
Pafos, Chipre
Área 150 m²
Disponible para alquilar es una amplia tienda con una superficie interna de 150 metros cuadr…
$4,041
por mes
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Tienda 110 m² en Pafos, Chipre
Tienda 110 m²
Pafos, Chipre
Área 110 m²
Disponible para alquilar es una tienda bien cuidada con una superficie interna de 110 metros…
$1,163
por mes
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Una oficina moderna, totalmente reformada de 80 metros cuadrados de dos plantas en alquiler …
$1,376
por mes
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Oficina 83 m² en Pafos, Chipre
Oficina 83 m²
Pafos, Chipre
Área 83 m²
Office For Rent in Central Area. Al lado de la corte. Muévete lo antes posible. Hay un aparc…
$1,177
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Oficina 150 m² en Pafos, Chipre
Oficina 150 m²
Pafos, Chipre
Área 150 m²
Descubra un prestigioso espacio de oficinas disponible para alquilar en un edificio intelige…
$7,635
por mes
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Oficina 170 m² en Pafos, Chipre
Oficina 170 m²
Pafos, Chipre
Área 170 m²
Este espacio de oficinas está situado en el centro de Paphos. ¡Introduciendo una oportunida…
$4,022
por mes
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Oficina 191 m² en Pafos, Chipre
Oficina 191 m²
Pafos, Chipre
Área 191 m²
Alquiler: espacio de oficina moderno con una superficie total de 191 m2, convenientemente si…
$2,881
por mes
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Oficina 95 m² en Pafos, Chipre
Oficina 95 m²
Pafos, Chipre
Área 95 m²
Alquiler: Spaciours oficina s ritmo en el corazón de Pafos, que ofrece 95 metros cuadrados d…
$1,978
por mes
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Oficina 277 m² en Pafos, Chipre
Oficina 277 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 277 m²
Alquiler: Espacio de oficina moderno en el corazón de Pafos, que ofrece una generosa zona in…
$4,033
por mes
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Oficina 500 m² en Pafos, Chipre
Oficina 500 m²
Pafos, Chipre
Área 500 m²
NUEVO Y READY TO MOVE EN - LUXURIUS OFFICES SPACES TO LET 3 FLOORS AVAILABLE ( De 500M2 a -…
$17,285
por mes
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Oficina 207 m² en Pafos, Chipre
Oficina 207 m²
Pafos, Chipre
Área 207 m²
Alquiler: En Agios Pavlos se alquila un espacio de oficinas con capacidad para 207 m2 de su…
$4,650
por mes
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Oficina 170 m² en Pafos, Chipre
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Pafos, Chipre
Área 170 m²
Alquiler: Descubra una luminosa y espaciosa planta baja en alquiler en Agios Theodoros, que…
$2,910
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Propiedad comercial 3 771 m² en Pafos, Chipre
Propiedad comercial 3 771 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 3 771 m²
Este magnífico edificio está diseñado con una característica arquitectónica distintiva, dife…
$30,980
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Oficina 124 m² en Pafos, Chipre
Oficina 124 m²
Pafos, Chipre
Área 124 m²
Alquiler: Espacio de oficina moderno de 124 m2 en la planta superior, accesible por ascensor…
$3,111
por mes
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Oficina 150 m² en Pafos, Chipre
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Área 150 m²
Descubra un prestigioso espacio de oficinas disponible para alquilar en un edificio intelige…
$7,605
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Oficina 500 m² en Pafos, Chipre
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NUEVO Y READY TO MOVE EN - LUXURIUS OFFICES SPACES TO LET 3 FLOORS AVAILABLE ( De 500M2 a -…
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Oficina 277 m² en Pafos, Chipre
Oficina 277 m²
Pafos, Chipre
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Área 277 m²
Alquiler: Espacio de oficina moderno en el corazón de Pafos, que ofrece una generosa zona in…
$4,033
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Oficina 480 m² en Pafos, Chipre
Oficina 480 m²
Pafos, Chipre
Área 480 m²
Piso 4
Espacio de oficina moderno situado en el corazón de Pafos City Center, que ofrece una direcc…
$14,126
por mes
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Oficina 170 m² en Pafos, Chipre
Oficina 170 m²
Pafos, Chipre
Área 170 m²
Alquiler: Descubra una luminosa y espaciosa planta baja en alquiler en Agios Theodoros, que…
$2,913
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Tienda 110 m² en Pafos, Chipre
Tienda 110 m²
Pafos, Chipre
Área 110 m²
Características principales: Ubicación perfecta para negocios turísticos orientados. Totalme…
$2,907
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Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

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