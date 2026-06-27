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Alquiler a largo plazo de bienes raíces comerciales con jardín en Paphos District, Chipre

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Pafos
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1 propiedad total found
Propiedad comercial 3 771 m² en Pafos, Chipre
Propiedad comercial 3 771 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 3 771 m²
Este magnífico edificio está diseñado con una característica arquitectónica distintiva, dife…
$30,980
por mes
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