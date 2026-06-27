Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Paphos District
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de bienes raíces comerciales con vistas al mar en Paphos District, Chipre

;
Pafos
48
Propiedad comercial Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Oficina 124 m² en Pafos, Chipre
Oficina 124 m²
Pafos, Chipre
Área 124 m²
Alquiler: Espacio de oficina moderno de 124 m2 en la planta superior, accesible por ascensor…
$3,111
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 150 m² en Pafos, Chipre
Oficina 150 m²
Pafos, Chipre
Área 150 m²
Descubra un prestigioso espacio de oficinas disponible para alquilar en un edificio intelige…
$7,605
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 150 m² en Pafos, Chipre
Oficina 150 m²
Pafos, Chipre
Área 150 m²
Descubra un prestigioso espacio de oficinas disponible para alquilar en un edificio intelige…
$7,635
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Paphos District

oficinas
tiendas

Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Jardín
con Vista a la montaña
Realting.com
Ir