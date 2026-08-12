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Áticos con piscina en Venta Paphos District, Chipre

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Pafos
58
Yeroskipou
21
Chloraka
4
Koinoteta Chloraka
4
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3 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$545,674
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Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 2/2
C202 – 2 Dormitorios TENIDO 2 Baños TEN 79 m2 Interno + 19 m2 Veranda cubierta Silencio Tota…
$518,520
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Ático Ático 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 2/2
D202 – 2 Dormitorios TENIDO 2 Baños TEN 78 m2 Interno + 19,5 m2 Veranda cubierta Superficie …
$530,042
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TekceTekce
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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