  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Palodeia
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Palodeia, Chipre

2 habitaciones
6
3 habitaciones
8
4 habitaciones
4
3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Luxury villa for sale in Limassol. The property is on 4 floors in total, the lower Ground l…
$1,84M
Apartamento en Palodeia, Chipre
Apartamento
Palodeia, Chipre
An exceptional 6181 sqm plot of land is now available for sale in the prestigious area of Pa…
$1,05M
Parámetros de las propiedades en Palodeia, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
