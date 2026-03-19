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Alquiler a largo plazo de bienes raíces comerciales con vistas al mar en Pafos, Chipre

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Oficina 150 m² en Pafos, Chipre
Oficina 150 m²
Pafos, Chipre
Área 150 m²
Descubra un prestigioso espacio de oficinas disponible para alquilar en un edificio intelige…
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Oficina 124 m² en Pafos, Chipre
Oficina 124 m²
Pafos, Chipre
Área 124 m²
Alquiler: Espacio de oficina moderno de 124 m2 en la planta superior, accesible por ascensor…
$3,111
por mes
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Oficina 150 m² en Pafos, Chipre
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Pafos, Chipre
Área 150 m²
Descubra un prestigioso espacio de oficinas disponible para alquilar en un edificio intelige…
$7,605
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