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Alquiler a largo plazo de bienes raíces comerciales con jardín en Pafos, Chipre

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Propiedad comercial 3 771 m² en Pafos, Chipre
Propiedad comercial 3 771 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 3 771 m²
Este magnífico edificio está diseñado con una característica arquitectónica distintiva, dife…
$30,980
por mes
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

con Vistas al mar
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