Almacenes en venta en Pafos, Chipre

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Almacén 1 088 m² en Pafos, Chipre
Almacén 1 088 m²
Pafos, Chipre
Área 1 088 m²
Todo el edificio para 9 apartamentos - Paphos viv Chipre.Project ROI Residence - PaphosROI R…
$3,60M
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