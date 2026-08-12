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Propiedades residenciales en venta en Nata, Chipre

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apartamentos
3
4 propiedades total found
Apartamento en Nata, Chipre
Apartamento
Nata, Chipre
El campo es una superficie total de 8.362 metros cuadrados. Se encuentra dentro de la zona …
$167,087
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Apartamento en Nata, Chipre
Apartamento
Nata, Chipre
Venta de terrenos agrícolas en Nata. Se encuentra dentro de la zona G3 con densidad de const…
$48,398
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Apartamento en Nata, Chipre
Apartamento
Nata, Chipre
Venta de terrenos agrícolas en Nata. Se encuentra dentro de la zona G3 con densidad de const…
$109,471
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TekceTekce
Casa 1 habitacion en Nata, Chipre
Casa 1 habitacion
Nata, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Nota: La densidad de construcción de lote es 100% Venta: Una encantadora casa de reventa co…
$184,372
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Parámetros de las propiedades en Nata, Chipre

con Jardín
Baratos
De lujo
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