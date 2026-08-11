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Propiedades residenciales en venta en Mesogi, Chipre

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apartamentos
48
casas independientes
17
65 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Mesogi, Chipre
Apartamento 1 habitación
Mesogi, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Situado en una de las zonas residenciales más buscadas de Mesoga, este moderno complejo resi…
$194,366
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Apartamento 3 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mesogi, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Estas casas de tres dormitorios, ubicadas en Tremitus, un acogedor suburbio de Paphos, están…
$581,060
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Apartamento 2 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mesogi, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Situado en una tranquila zona residencial de Mesogi, este complejo residencial de cámara com…
$369,168
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 201 m²
Hogares de lujo en Mesogi – Descripción del proyecto Descubra una exclusiva colección de lu…
$519,033
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Villa en Mesogi, Chipre
Villa
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 m²
El magnífico proyecto cuenta con una ubicación espectacular en las pintorescas colinas del p…
$1,83M
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Apartamento 2 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mesogi, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
En la tranquila zona residencial de Anavargos, que combina la comodidad de la comunidad loca…
$322,574
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Apartamento 2 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mesogi, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 103 m²
Este proyecto residencial de cámara está situado en una acogedora zona de Mesoga, un suburbi…
$479,350
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Apartamento 3 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Un nuevo complejo en el área de Mesogi (Pafos). El diseño reflexivo de las villas ofrece un…
$623,896
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Apartamento 3 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mesogi, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
En un pintoresco acantilado en el pueblo de Tremitusa, Paphos, hay un moderno complejo resid…
$437,211
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Apartamento 2 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Venta por proyecto: este moderno apartamento con dos dormitorios y dos baños ofrece una vida…
$354,510
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Apartamento 2 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mesogi, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este proyecto residencial de cámara está situado en una acogedora zona de Mesoga, un suburbi…
$292,415
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Apartamento 3 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Situado en una zona residencial, muy cerrada a todas las comodidades y escuelas, estas villa…
$576,810
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Villa en Mesogi, Chipre
Villa
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
El magnífico proyecto cuenta con una ubicación espectacular en las pintorescas colinas del p…
$1,88M
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Casa 3 habitaciones en Mesogi, Chipre
Casa 3 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Villas modernas de 3 dormitorios en Mesogi, Paphos Los interiores planificados incluyen 3 am…
$660,977
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Villa en Mesogi, Chipre
Villa
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 345 m²
ABSOLUTE — Contemporary Three-Bedroom Villa in Mesogi, Paphos This elegant three-bedroom,…
$586,746
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Apartamento 2 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 2
Área 99 m²
En el corazón de Mesogi, a pocos minutos de la Escuela Internacional de Paphos, se encuentra…
$302,529
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International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Mesogi, Chipre
Villa
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta casa de diseño independiente ofrece alojamiento moderno con una superficie inter…
$559,841
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Apartamento 4 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Mesogi, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Esta moderna residencia privada ofrece impresionantes vistas de la costa de Paphos y el maje…
$5,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Área 130 m²
En el corazón de Mesogi, a pocos minutos de la Escuela Internacional de Paphos, se encuentra…
$395,888
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International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento en Mesogi, Chipre
Apartamento
Mesogi, Chipre
Una forma normal y parcela residencial de nivel de tierra en Mesoyi, Paphos, con vista sin o…
$483,975
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Apartamento 3 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Situado en una zona residencial, muy cerrada a todas las comodidades y escuelas, estas villa…
$565,038
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Apartamento 3 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Situado en una zona residencial, muy cerrada a todas las comodidades y escuelas, estas villa…
$553,115
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Apartamento 3 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mesogi, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Situado en una de las zonas residenciales más buscadas de Mesoga, este moderno complejo resi…
$451,615
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Apartamento en Mesogi, Chipre
Apartamento
Mesogi, Chipre
Este amplio campo residencial está situado en el encantador pueblo de Mesogi, a solo 500 met…
$564,175
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Apartamento 2 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mesogi, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
En un pintoresco acantilado en el pueblo de Tremitusa, Paphos, hay un moderno complejo resid…
$368,178
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Apartamento 3 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Hogares de lujo en Mesogi – Descripción del proyecto Descubra una exclusiva colección de lu…
$507,369
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Apartamento 3 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Situado en una zona residencial, muy cerrada a todas las comodidades y escuelas, estas villa…
$553,115
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Apartamento 3 habitaciones en Mesogi, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
PARA EL FUTURO Esta es una parcela de tierra en su propia liga; es de 1580m2 y tiene un 90% …
$1,11M
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Casa 4 habitaciones en Mesogi, Chipre
Casa 4 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Una colección de cuatro villas modernas con (opcional) piscinas privadas y hermosos jardines…
$820,423
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Casa 4 habitaciones en Mesogi, Chipre
Casa 4 habitaciones
Mesogi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Una colección de cuatro villas modernas con (opcional) piscinas privadas y hermosos jardines…
$855,837
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Parámetros de las propiedades en Mesogi, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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