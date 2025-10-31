Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Mandria Lemesou, Chipre

Apartamento en Mandria, Chipre
Apartamento
Mandria, Chipre
The property concerns 4 abutting residential pieces of land, in Mandria village, in Limassol…
$177,665
Dejar una solicitud
Apartamento en Mandria, Chipre
Apartamento
Mandria, Chipre
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867
Dejar una solicitud
Apartamento en Mandria, Chipre
Apartamento
Mandria, Chipre
A Residential plot in Mandria village  in Limassol in H3 zone ,35% cover ratio , building de…
$49,932
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Apartamento en Mandria, Chipre
Apartamento
Mandria, Chipre
Residential land in Mandria village, in Limassol District. It is situated at a distance of …
$191,600
Dejar una solicitud
