Apartamentos en venta en Mandria Lemesou, Chipre

4 propiedades total found
Apartamento en Mandria, Chipre
The property concerns 4 abutting residential pieces of land, in Mandria village, in Limassol…
$177,665
Apartamento en Mandria, Chipre
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867
Apartamento en Mandria, Chipre
A Residential plot in Mandria village  in Limassol in H3 zone ,35% cover ratio , building de…
$49,932
Apartamento en Mandria, Chipre
Residential land in Mandria village, in Limassol District. It is situated at a distance of …
$191,600
Parámetros de las propiedades en Mandria Lemesou, Chipre

