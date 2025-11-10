Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Lysos
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Lysos, Chipre

3 propiedades total found
Apartamento en Lysos, Chipre
This is a 883 sqm residential land located in Lysos, Paphos, falling under Zone H2. The pr…
$116,121
Apartamento en Lysos, Chipre
This is a 5,017 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$58,060
Apartamento en Lysos, Chipre
This is a 11721 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$116,121
Parámetros de las propiedades en Lysos, Chipre

