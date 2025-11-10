Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Lysos, Chipre

Apartamento 3 habitaciones en Lysos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lysos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
This is a three-bedroom house (No.1) part of a residential complex with 11 houses in Lysos, …
$185,794
Apartamento 3 habitaciones en Lysos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lysos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Three-Bedroom House for Sale in Lysos, Paphos – Residential Complex with Swimming Pool Disc…
$212,501
Apartamento 3 habitaciones en Lysos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lysos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
The is a three-bedroom house, part of a residential complex with 11 houses in Lysos, Paphos.…
$153,280
