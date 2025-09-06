Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Konia, Chipre

4 propiedades total found
De inversiones en Konia, Chipre
De inversiones
Konia, Chipre
Compuesto por 5 villas de lujo todas con vistas al mar, como primera fase, con una selección…
$2,86M
Pafos planta completa en Konia, Chipre
Pafos planta completa
Konia, Chipre
Habitaciones 22
Nº de cuartos de baño 4
Área 698 m²
Número de plantas 3
Oficinas (planta completa) — 22 oficinas, superficie interior 630 m² + terraza 68 m², superf…
$3,50M
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Pafos medio piso en Konia, Chipre
Pafos medio piso
Konia, Chipre
Habitaciones 11
Nº de cuartos de baño 2
Área 349 m²
Número de plantas 3
Medio piso de oficinas — 11 oficinas, superficie interior 315 m² + terraza 34 m², superficie…
$1,75M
Pafos edificio completo en Konia, Chipre
Pafos edificio completo
Konia, Chipre
Habitaciones 66
Nº de cuartos de baño 10
Área 2 094 m²
Número de plantas 3
Edificio completo de oficinas — 66 oficinas, superficie interior 1 890 m² + terrazas 204 m²,…
Precio en demanda
