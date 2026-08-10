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Propiedades residenciales en venta en Kallepeia, Chipre

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apartamentos
6
7 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Kallepeia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Kallepeia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Situado en el pintoresco pueblo de Tsada, esta excepcional residencia ofrece la combinación …
$1,21M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kallepeia, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kallepeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
En venta: Un acogedor Bungalow de 3 dormitorios en la aldea de Kallepia Ubicado en el pint…
$195,827
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Apartamento en Kallepeia, Chipre
Apartamento
Kallepeia, Chipre
Área 5 686 m²
Terreno residencial en la comunidad de Kallepeia del distrito de Paphos. El campo tiene una …
$323,911
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TekceTekce
Apartamento en Kallepeia, Chipre
Apartamento
Kallepeia, Chipre
Gran oportunidad de tierra/inversión en Kallepeia. El factor de construcción es de 10% con c…
$86,424
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Apartamento en Kallepeia, Chipre
Apartamento
Kallepeia, Chipre
Es una gran parcela agrícola, 6021 metros cuadrados, entre los pueblos de Callepeia y Letymb…
$57,616
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Apartamento en Kallepeia, Chipre
Apartamento
Kallepeia, Chipre
Gran oportunidad de tierra/inversión en Kallepeia Village. Densidad de construcción 30%, cob…
$74,901
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Apartamento en Kallepeia, Chipre
Apartamento
Kallepeia, Chipre
La tierra agrícola específica en Kallepia suele tener suelo fértil, ideal para cultivar una …
$103,709
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Parámetros de las propiedades en Kallepeia, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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