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Casas del mar en Venta en Germasogeia, Chipre

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Casa 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Esta moderna propiedad de 4 dormitorios con camareras separadas trimestre y no ahorraba gast…
$2,27M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 150 m²
Descubra una extraordinaria residencia en el prestigioso enclave residencial de Paniotis, un…
$7,87M
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Casa grande 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa grande 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Maisonette de lujo frente a la playa en venta en la zona turística de Germasogeia, Limassol.…
$951,883
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 525 m²
Experiencia de vida incomparable, con una generosa 525 metros cuadrados de espacio habitable…
$3,43M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Situado en la prestigiosa zona de Germasogeia, esta villa excepcional ofrece una rara oportu…
$6,88M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$676,665
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo de diez casas adosadas de tres dormitorios se encuentra en la zona verde d…
$706,518
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