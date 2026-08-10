Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Germasogeia
  4. Comercial
  5. Edificio rentable

Edificios Residencial en Venta en Germasogeia, Chipre

;
bienes raíces comerciales
34
oficinas
6
tiendas
3
Edificio rentable Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Edificio rentable 1 740 m² en Germasogeia, Chipre
Edificio rentable 1 740 m²
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 17
Área 1 740 m²
Número de plantas 5
Realmente un lugar para quedarse - Lujo en su mejor momento. Diseño innovador en un área pop…
$4,08M
Dejar una solicitud
Edificio rentable 795 m² en Germasogeia, Chipre
Edificio rentable 795 m²
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 11
Área 795 m²
Número de plantas 3
Este pequeño bloque de cuatro apartamentos de dos dormitorios diferentes en Limassol tiene t…
$2,12M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir