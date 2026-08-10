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Apartamentos del mar en venta en Germasogeia, Chipre

;
áticos
118
estudios
21
1 habitación
348
2 habitaciones
908
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65 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Experimente el pináculo de lujo viviendo en este excepcional apartamento de 3 dormitorios en…
$968,050
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Experimente el pináculo de lujo viviendo en este excepcional apartamento de 3 dormitorios en…
$968,050
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 3/4
Spacious, bright apartment with 2 bedrooms and 2 bathrooms. nodes on the 3rd floor, a four-s…
$522,544
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$375,162
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$696,896
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Lujoso apartamento de 2 dormitorios + oficina, situado en Potamos Germasogeias de Limassol. …
$1,61M
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Este apartamento de 2 dormitorios, 2 baños está en un edificio Landmark que ofrece la más al…
$2,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Descubra la vida elevada en este impresionante apartamento de lujo de 2 dormitorios en Germa…
$760,363
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Apartamento 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 377 m²
Ubicado en la prestigiosa zona de Paniotis de Germasogeia, este exclusivo desarrollo boutiqu…
$1,97M
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Apartamento 5 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 632 m²
Ubicado en la zona más codiciada de Germasogeia, esta impresionante villa de 5 dormitorios o…
$5,76M
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$885,400
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Entra en la elegancia costera moderna con este hermoso apartamento de 3 dormitorios en Germa…
$864,207
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Una rara oportunidad espera tener una impresionante propiedad en primera línea de playa de L…
$858,480
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
А impresionante comunidad residencial que le ofrece lo mejor de ambos mundos: la tranquilida…
$437,882
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Descubra un hermoso apartamento de 2 dormitorios frente al mar en venta en el corazón de Pot…
$437,882
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Apartamento 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 377 m²
Situada en la zona de Paniotis de Germasogeia, esta excepcional villa de cuatro dormitorios …
$1,97M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
En venta es un impresionante apartamento ático situado en la zona deseable de Germasogeia. C…
$754,495
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Nos complace ofrecer este apartamento de 2 dormitorios en planta baja de primera calidad en …
$510,925
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$380,970
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$375,162
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
А impresionante comunidad residencial que le ofrece lo mejor de ambos mundos: la tranquilida…
$459,776
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$696,896
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$673,666
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
А impresionante comunidad residencial que le ofrece lo mejor de ambos mundos: la tranquilida…
$437,882
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$609,784
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$609,784
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Apartamento 1 habitacion en Germasogeia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
А impresionante comunidad residencial que le ofrece lo mejor de ambos mundos: la tranquilida…
$267,339
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Exclusivo ático en venta en Germasogeia Limassol con piscina privada en la azotea, vistas al…
$667,697
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Apartamento 1 habitacion en Germasogeia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
А impresionante comunidad residencial que le ofrece lo mejor de ambos mundos: la tranquilida…
$267,339
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Nos complace ofrecer este apartamento de 2 dormitorios en planta baja de primera calidad en …
$510,925
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