Propiedades residenciales en venta en Gerasa, Chipre

2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Gerasa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Gerasa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Eco-Friendly 3-Bedroom House in Pine Forest Near Heritage School Casa de 120 m2 rodeada de …
$514,732
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Gerasa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Gerasa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
120 m2 Casa en bosque de pinos, junto al río. > muy cerca de la escuela de Patrimonio e Isl…
$512,020
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Parámetros de las propiedades en Gerasa, Chipre

