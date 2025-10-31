Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Gerasa
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Gerasa, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento en Gerasa, Chipre
Apartamento
Gerasa, Chipre
Agricultural land in Gerasa community of Limassol District. It is situated at a distance app…
$13,935
Dejar una solicitud
Apartamento en Gerasa, Chipre
Apartamento
Gerasa, Chipre
For sale: A spacious field with a plot size of 14,716 square meters, situated in the scenic …
$104,509
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Gerasa, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir