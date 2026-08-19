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Propiedades residenciales en venta en Fasoula Lemesou, Chipre

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apartamentos
7
casas independientes
9
16 propiedades total found
Villa en Fasoula Lemesou, Chipre
Villa
Fasoula Lemesou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Bali House A - un hogar único en Palodia, Limassol, donde la arquitectura inspirada en Bali …
$1,10M
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Casa 4 habitaciones en Fasoula Lemesou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Fasoula Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 266 m²
Una villa independiente de lujo de 4 dormitorios en un desarrollo exclusivo de la ladera en …
$682,894
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Casa 5 habitaciones en Fasoula Lemesou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Fasoula Lemesou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 393 m²
Una villa independiente de lujo de 5 dormitorios en un desarrollo exclusivo de la ladera en …
$1,12M
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Casa 3 habitaciones en Fasoula Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Fasoula Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Una villa independiente de lujo de 3 dormitorios en un desarrollo exclusivo de la ladera en …
$619,234
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Casa 3 habitaciones en Fasoula Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Fasoula Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Una villa independiente de lujo de 3 dormitorios en un desarrollo exclusivo de la ladera en …
$619,234
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Apartamento en Fassoula, Chipre
Apartamento
Fassoula, Chipre
Terreno en venta en el encantador pueblo de Fasoulla. Esta ubicación privilegiada da al pueb…
$1,00M
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Fasoula Lemesou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Fasoula Lemesou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 232 m²
3 casas nuevas en construcción en la zona de Fassoula Limassol dos semi-separadas y una sola…
$729,192
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Casa 4 habitaciones en Fasoula Lemesou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Fasoula Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Una villa independiente de lujo de 4 dormitorios en un desarrollo exclusivo de la ladera en …
$665,532
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Casa 5 habitaciones en Fassoula, Chipre
Casa 5 habitaciones
Fassoula, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 460 m²
Venta es una impresionante casa unifamiliar en el encantador pueblo de Fasoula Lemesou. Esta…
$2,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 3
Área 195 m²
$1,07M
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Apartamento 3 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 3
Área 204 m²
Apartamento de tres dormitorios en venta en construcción con jardín en la azotea en Panteón …
$1,10M
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Villa en Limassol District, Chipre
Villa
Limassol District, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta impresionante villa independiente se ofrece en un proyecto en la prestigiosa zon…
$3,37M
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Apartamento 4 habitaciones en Fassoula, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Fassoula, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 137 m²
Número de plantas 1
Complejo residencial – Fasoula, Limasol (Lemesos), Chipre
$782,490
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Apartamento 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 2
Área 159 m²
$1,12M
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Apartamento 3 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 3
Área 145 m²
Se vende nuevo ático de tres dormitorios con jardín en la azotea en la zona turística - prov…
$1,10M
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Apartamento 3 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 3
Área 145 m²
Se vende nuevo ático de tres dormitorios con jardín en la azotea en la zona turística - prov…
$1,10M
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Parámetros de las propiedades en Fasoula Lemesou, Chipre

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