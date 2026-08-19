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Apartamentos en venta en Fasoula Lemesou, Chipre

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7 propiedades total found
Apartamento en Fassoula, Chipre
Apartamento
Fassoula, Chipre
Terreno en venta en el encantador pueblo de Fasoulla. Esta ubicación privilegiada da al pueb…
$1,00M
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Apartamento 3 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 3
Área 195 m²
$1,07M
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Apartamento 3 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 3
Área 204 m²
Apartamento de tres dormitorios en venta en construcción con jardín en la azotea en Panteón …
$1,10M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 4 habitaciones en Fassoula, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Fassoula, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 137 m²
Número de plantas 1
Complejo residencial – Fasoula, Limasol (Lemesos), Chipre
$782,490
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Apartamento 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 2
Área 159 m²
$1,12M
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Apartamento 3 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 3
Área 145 m²
Se vende nuevo ático de tres dormitorios con jardín en la azotea en la zona turística - prov…
$1,10M
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 3
Área 145 m²
Se vende nuevo ático de tres dormitorios con jardín en la azotea en la zona turística - prov…
$1,10M
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Parámetros de las propiedades en Fasoula Lemesou, Chipre

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