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Inversiones Inmobiliarias en Famagusta District, Chipre

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2 propiedades total found
De inversiones 275 m² en Paralimni, Chipre
De inversiones 275 m²
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Esta propiedad corresponde a la mitad de la parcela, que se refiere a un edificio residencia…
$424,967
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De inversiones 5 230 m² en Paralimni, Chipre
De inversiones 5 230 m²
Paralimni, Chipre
Área 5 230 m²
Este proyecto es un nuevo desarrollo impresionante situado en el centro de la zona turística…
$17,71M
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