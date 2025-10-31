Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex con Jardín en venta en Chipre

12 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,32M
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,22M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Available 3 bedroom duplex penthouse with a roof garden. The apartment has covered areas 125…
$1,77M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,97M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 337 m²
Rising above Limassol's skyline, this unique 23-floor residential high-rise redefines luxury…
$3,83M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,14M
Dejar una solicitud
Atlas PropertyAtlas Property
Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
For sale: Discover this modern off-plan duplex penthouse, offering a spacious internal area …
$754,786
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Prodromos, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,06M
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$754,786
Dejar una solicitud

