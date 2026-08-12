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Bungalow en la montaña en venta en Chipre

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Peyia
3
Chloraka
8
Koinoteta Chloraka
8
Koinoteta Talas
6
Bungalow Borrar
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6 propiedades total found
Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kallepeia, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kallepeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
En venta: Un acogedor Bungalow de 3 dormitorios en la aldea de Kallepia Ubicado en el pint…
$195,827
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Tala, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Tala, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Venta: Este encantador bungalow reventa ofrece una cómoda vida en el corazón de Tala. Con un…
$377,962
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TekceTekce
Bungalow Bungalow 6 habitaciones en Louvaras, Chipre
Bungalow Bungalow 6 habitaciones
Louvaras, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Descubre esta excepcional casa unifamiliar de 6 dormitorios, situada en el tranquilo pueblo …
$2,51M
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Esta propiedad única es un bungalow independiente que goza de vistas panorámicas al mar sin …
$1,59M
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Parámetros de las propiedades en Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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