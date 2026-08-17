Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Androlikou
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Androlikou, Chipre

;
apartamentos
9
11 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Androlikou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Androlikou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
Se trata de impresionantes villas de 3 dormitorios situados junto a la península de Akamas. …
$1,84M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Androlikou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Androlikou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
Se trata de impresionantes villas de 3 dormitorios situados junto a la península de Akamas. …
$1,84M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Androlikou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Androlikou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Una de las villas más prestigiosas y serenas frente al mar en Chipre, cerca de la península …
$1,61M
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Androlikou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Androlikou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Una de las villas más prestigiosas y serenas frente al mar en Chipre, cerca de la península …
$1,61M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Androlikou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Androlikou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Descubra una colección de lujosas villas perfectamente posicionadas para combinar la vida mo…
$1,27M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Androlikou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Androlikou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 276 m²
Experimenta la refinada vida mediterránea en esta hermosa villa costera, donde la arquitectu…
$1,63M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Androlikou, Chipre
Casa 3 habitaciones
Androlikou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 276 m²
Experimenta la refinada vida mediterránea en esta hermosa villa costera, donde la arquitectu…
$1,63M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Androlikou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Androlikou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Descubra una colección de lujosas villas perfectamente posicionadas para combinar la vida mo…
$1,27M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Androlikou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Androlikou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 276 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$1,58M
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Androlikou, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Androlikou, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 300 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$2,29M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Androlikou, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Androlikou, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 210 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$1,63M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Androlikou, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir