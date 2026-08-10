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Propiedades residenciales en venta en Agioi Vavatsinias, Chipre

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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Ayioi Vavatsinias, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Ayioi Vavatsinias, Chipre
Habitaciones 3
Área 148 m²
Three bedroom apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with 124 sq.m. covere…
$430,997
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Apartamento 3 habitaciones en Ayioi Vavatsinias, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Ayioi Vavatsinias, Chipre
Habitaciones 3
Área 148 m²
Apartamento de tres dormitorios en venta en Mesa Geitonia - Provincia de Limassol, con 124 m…
$435,430
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