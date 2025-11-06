Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Chipre
  3. Agia Marinouda
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Agia Marinouda, Chipre

3 habitaciones
8
2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Detached villa for sale in Agia Marinouda, Paphos. The internal size of this property is 13…
$496,998
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Detached villa for sale in Agia Marinouda, Paphos. The internal size of this property is 13…
$492,565
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Agia Marinouda, Chipre

