Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Biograd na Moru
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Grad Biograd na Moru, Croacia

;
apartamentos
3
casas independientes
3
6 propiedades total found
Villa en Grad Biograd na Moru, Croacia
Villa
Grad Biograd na Moru, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Maravillosa villa con piscina en Biograd-na-moru a solo 400 metros de la playa.Villa está co…
$1,15M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Biograd na Moru, Croacia
Villa
Grad Biograd na Moru, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Una y única propiedad en la primera línea al mar con olivar en posición absolutamente aislad…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Grad Biograd na Moru, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Biograd na Moru, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 2/2
Two-Bedroom Apartment with Terrace, 59 m², Biograd On the second floor of a newer building, …
$213,681
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Grad Biograd na Moru, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Biograd na Moru, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 2
New construction, two-room apartment with garden 81.51 m2, Biograd na Moru, Zadar A two-room…
$261,288
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Grad Biograd na Moru, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Biograd na Moru, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 2/2
New construction, two-room apartment 76.94 m2, Biograd na Moru, Zadar On the second floor of…
$220,324
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Grad Biograd na Moru, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Biograd na Moru, Croacia
Habitaciones 5
Área 222 m²
Número de plantas 2
En el centro de Biograd hay un edificio de apartamentos con apartamentos de una habitación 3…
$519,872
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Ir