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Apartamentos en venta en Zadar County, Croacia

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Grad Zadar
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Zadar
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Nin
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228 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Opcina Preko, Croacia
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
Opcina Preko, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/2
Apartamento de lujo totalmente amueblado 2-BR con vistas al mar, 476 m2 Yard (1/2 Compartir)…
$467,398
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Apartamento 2 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Ubicado en Zaton, un encantador retiro mediterráneo a sólo quince kilómetros de Zadar y a só…
$898,964
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Apartamento 3 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
En la tranquila ciudad dálmata de Zaton, situada a sólo quince kilómetros de Zadar, se encue…
$961,391
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
En la tranquila ciudad dálmata de Zaton, situada a sólo quince kilómetros de Zadar, se encue…
$425,196
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Apartamento en Nin, Croacia
Apartamento
Nin, Croacia
НОВОСТРОЙКА 100 м ОТ  МОРЯ город НИН Р анняя стадия строительства . 📍 Тихая локаци…
$294,851
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Apartamento 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/1
Vendemos un apartamento en la primera planta del edificio nuevo S101C en Privlaka, cerca de …
$288,613
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kolan, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kolan, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 104 m²
Piso 1/3
The property is located in the first row by the sea, only ten meters from the shoreline. It …
$729,166
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AGENCIJA Elite
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Apartamento 2 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
En la tranquila ciudad dálmata de Zaton, situada a sólo quince kilómetros de Zadar, se encue…
$473,609
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Apartamento 3 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Nin, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 143-6
$302,691
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Experimente lo mejor de Dalmatian viviendo en esta exclusiva villa urbana con sólo seis apar…
$1,57M
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Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Kolan, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Kolan, Croacia
Dormitorios 2
Área 127 m²
Discover this exceptional penthouse, located in a modern urban villa on one of the most beau…
$743,024
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Apartamento 2 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Ubicado en Zaton, un encantador retiro mediterráneo a sólo quince kilómetros de Zadar y a só…
$800,559
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Apartamento 2 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
En la tranquila ciudad dálmata de Zaton, situada a sólo quince kilómetros de Zadar, se encue…
$363,545
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Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 143-5
$300,495
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Apartamento 3 habitaciones en Opcina Pakostane, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Opcina Pakostane, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 3/3
Edificio residencial de tres plantas con apartamentos se encuentra en las inmediaciones de Z…
$383,754
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Ubicado en Zaton, un encantador retiro mediterráneo a sólo quince kilómetros de Zadar y a só…
$847,307
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Apartamento 3 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Ubicado en Zaton, un encantador retiro mediterráneo a sólo quince kilómetros de Zadar y a só…
$2,05M
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Ático Ático 3 habitaciones en Opcina Sukosan, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Opcina Sukosan, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Bienvenido a Sukošan Hills, un proyecto que combina perfectamente el lujo, la elegancia y el…
$644,693
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Ático Ático 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Vendemos un ático con terraza en la azotea, ubicado en la segunda planta (S202) de un edific…
$388,217
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
En uno de los distritos más exclusivos de Zadar, a solo setenta metros del mar y cerca de la…
$1,97M
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
En uno de los distritos más exclusivos de Zadar, a solo setenta metros del mar y cerca de la…
$784,891
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Apartamento 3 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
En la tranquila ciudad dálmata de Zaton, situada a sólo quince kilómetros de Zadar, se encue…
$994,579
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Apartamento 1 habitacion en Opcina Privlaka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
En el encantador pueblo de Privlaka, a pocos minutos en coche de Zadar, se encuentra un proy…
$430,401
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Kolan, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Kolan, Croacia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 86 m²
Discover 3 luxury apartments in Mandre, Pag, just 300 metres from the beach. The modernly de…
$3,066
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Apartamento 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Vendemos un apartamento en la primera planta, S102, de un edificio nuevo en Privlaka, cerca …
$286,851
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Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 77 m²
Número de plantas 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Apartamento 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Vendemos un apartamento en la primera planta de un edificio nuevo en Privlaka, cerca de Zada…
$299,003
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Ático Ático 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Vendemos un ático con terraza en la azotea, ubicado en la segunda planta (S201) de un edific…
$404,058
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Apartamentos multinivel en Nin, Croacia
Apartamentos multinivel
Nin, Croacia
$648,671
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Apartamento en Opcina Sukosan, Croacia
Apartamento
Opcina Sukosan, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Número de plantas 2
One-bedroom apartment in a new building, first row to the sea, Sukošan, 58,73 m² NKP Apartme…
$275,681
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Tipos de propiedades en Zadar County

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Zadar County, Croacia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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