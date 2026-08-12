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Propiedades residenciales en venta en Grad Zadar, Croacia

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Zadar
86
107 propiedades total found
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 700 m²
Villa moderna de lujo en venta en la Riviera Zadar – ¡Vida costera exclusiva!Sinopsis de la …
$9,23M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Descubra su villa de ensueño en Croacia a la venta – una impresionante villa de primera líne…
$2,80M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 425 m²
Magnífico estilo palazzo marca nueva Vvilla está situado en un pequeño pueblo, a pocos pasos…
$1,38M
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
En uno de los distritos más exclusivos de Zadar, a solo setenta metros del mar y cerca de la…
$1,97M
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Casa 30 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 30 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 30
Nº de cuartos de baño 30
Área 1 800 m²
Ubicación: Zadar Construido: 2006 Centro de la ciudad: 15 km Mar: 5 km Distancia al aeropuer…
$4,04M
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Casa 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Zadar es una de las ubicaciones más dominantes de la costa adriática que te volará la mente.…
$1,27M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Complejo de tres lujosas villas modernas con una vista sin obstáculos del mar en la zona de …
$1,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Experimente lo mejor de Dalmatian viviendo en esta exclusiva villa urbana con sólo seis apar…
$1,18M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Hermosa villa de diseño nuevo en un pequeño pueblo de Zadar, con vistas al mar!Villas fue co…
$1,56M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Maravillosa villa de lujo con vistas al mar en la zona de Zadar cca a 800 metros del mar.El …
$1,49M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Villa moderna con piscina original cerca de Zadar en la primera línea de construcción a la p…
$1,45M
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Casa 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Ubicación: Zadar Construido: 2011 Centro urbano: 7 km Distancia al aeropuerto: 18 km Espacio…
$2,48M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 212 m²
¡Mejor oferta!Nueva villa moderna con piscina en construcción en Zaton no muy lejos de Zadar…
$1,37M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Villa de vacaciones con piscina En Debeljak, no lejos de Sukošan y Zadar, cca. 3 km del mar.…
$588,421
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
Esta hermosa villa vacacional se encuentra en un lugar tranquilo, a solo 4 km del lugar turí…
$865,331
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Experimente lo mejor de Dalmatian viviendo en esta exclusiva villa urbana con sólo seis apar…
$1,82M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 357 m²
Introduciendo una impresionante villa de primera línea moderna en venta, situada en una ubic…
$3,37M
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Experimente lo mejor de Dalmatian viviendo en esta exclusiva villa urbana con sólo seis apar…
$1,83M
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Casa 5 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Ubicado en la pintoresca región de Zadar, esta exclusiva casa frente al mar ofrece un lujoso…
$1,24M
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Casa 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
El idioma inglés es una forma fascinante y única de comunicación que tiene una rica historia…
$670,690
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Venta es una fascinante villa de lujo ultramoderna situada a pocos metros del mar! La villa …
Precio en demanda
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Esta villa de alta tecnología de lujo se encuentra en Dalmacia, en Privlaka, en la primera f…
$4,04M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Ofrecemos una hermosa villa de piedra cerca del mar en la isla de Pašman en la primera línea…
$1,62M
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Apartamento 3 habitaciones en Kozino, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kozino, Croacia
Dormitorios 3
Área 103 m²
Descripción del sitio: En una zona tranquila y buscada de Kozhino, a sólo 50 metros del mar,…
$479,527
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Casa 10 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 10 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 540 m²
Ubicación: Zadar Construido: 2005 Centro Zadar: 1 km Mar: 50 m Espacio interior: 540 m2 …
$2,14M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
En venta es una nueva villa moderna cerca de Zadar con vistas al mar, a sólo 200 metros de l…
$1,27M
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Casa 4 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 174 m²
Ubicación: Zadar Mar: 7 m Espacio interior: 174 m2 Tamaño de la parcela: 324 m2 Dormitorios:…
Precio en demanda
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Villa en Petrcane, Croacia
Villa
Petrcane, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 392 m²
Nueva villa con piscina en el famoso lugar turístico Petrčane cerca de Zadar!La zona de la v…
$1,05M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
Una villa de lujo está en venta en el corazón de Privlaka, una de las ciudades más atractiva…
$1,75M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 313 m²
En el pintoresco pueblo dálmata a sólo 13 km de la histórica ciudad de Zadar, una lujosa vil…
$2,57M
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Tipos de propiedades en Grad Zadar

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Grad Zadar, Croacia

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