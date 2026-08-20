Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Nin
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Nin, Croacia

;
apartamentos
16
casas independientes
12
28 propiedades total found
Apartamento en Nin, Croacia
Apartamento
Nin, Croacia
НОВОСТРОЙКА 100 м ОТ  МОРЯ город НИН Р анняя стадия строительства . 📍 Тихая локаци…
$294,851
Dejar una solicitud
Villa en Nin, Croacia
Villa
Nin, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Hermosa villa moderna con elementos de piedra tradicionales en un pequeño y tranquilo lugar …
$1,14M
Dejar una solicitud
Villa en Nin, Croacia
Villa
Nin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Exquisita villa de primera línea en la zona de Nin, arquitectura contemporánea y diseño - ju…
$2,52M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Nin, Croacia
Villa
Nin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 264 m²
Impresionante villa contemporánea en la primera línea al mar!En el pintoresco pueblo cerca d…
$2,46M
Dejar una solicitud
Villa en Nin, Croacia
Villa
Nin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Villa en la primera línea al mar en la zona de Zadar! ¡Excelente oferta!Ubicado a lo largo d…
$1,03M
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel en Nin, Croacia
Apartamentos multinivel
Nin, Croacia
$648,671
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa en Nin, Croacia
Villa
Nin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 197 m²
Villa única frente al mar ultramoderna en la zona de Zadar en Nin!Es la perspectiva contempo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Nin, Croacia
Casa 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B4 In a peaceful part …
$437,326
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Nin, Croacia
Casa 3 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 3
Área 160 m²
Número de plantas 1
Villa with 3 bedrooms, pool, and spacious yard, 1 km to Queen’s Beach Villa, covering an ar…
$873,544
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 89 m²
Piso 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 89 m²
Número de plantas 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
Dejar una solicitud
Apartamento en Nin, Croacia
Apartamento
Nin, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/2
One-Bedroom Apartment in New Building with Sea View, Nin, For Sale The apartment consists of…
$220,324
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 104 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A1 In the peaceful par…
$420,718
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 109 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A4 In the tranquil par…
$437,326
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 77 m²
Piso 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment B4 In the tranquil par…
$437,326
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 77 m²
Número de plantas 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
Dejar una solicitud
Apartamento en Nin, Croacia
Apartamento
Nin, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/2
One-Bedroom Apartment in New Building with Sea View, Nin, For Sale The apartment consists of…
$220,324
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Nin, Croacia
Casa 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A3 In a peaceful part …
$437,326
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Nin, Croacia
Casa 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 104 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A1 In a peaceful part …
$420,718
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 105 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B1 In the peaceful par…
$420,718
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 106 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A2 In a peaceful part …
$420,718
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 89 m²
Piso 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A3 In the tranquil par…
$437,326
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Nin, Croacia
Casa 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 105 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B1 In a peaceful part …
$420,718
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 89 m²
Número de plantas 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Nin, Croacia
Casa 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 109 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A4 In a peaceful part …
$437,326
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Nin, Croacia
Casa 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 106 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A2 In a peaceful part …
$420,718
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir