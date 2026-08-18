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Propiedades residenciales en venta en Pag, Croacia

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apartamentos
10
casas independientes
12
22 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Simuni, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Simuni, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Ubicado en el encantador pueblo pesquero de Šimuni en la Isla Pag, este exclusivo desarrollo…
$419,726
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Villa en Pag, Croacia
Villa
Pag, Croacia
Dormitorios 4
Área 230 m²
We present you a carefully designed modern villa on the island of Pag that combines state-of…
$281,877
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 2 habitaciones en Pag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
La isla de Pag, nuevo edificio, lujoso apartamento de un dormitorio de 46.64 m2, en la prime…
$409,482
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 3 habitaciones en Pag, Croacia
Villa 3 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
www.biliskov.com ID 14989 Pag, Bošana A luxurious three-bedroom apartment in a new buildin…
$461,388
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Casa 3 habitaciones en Pag, Croacia
Casa 3 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 3
Área 120 m²
Número de plantas 3
House with a fairytale view in a unique location, first row to the sea, Bošana, Pag Island T…
$476,076
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Villa 3 habitaciones en Pag, Croacia
Villa 3 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
www.biliskov.com ID 14991Pag, BošanaA luxurious three-bedroom penthouse in a new building wi…
$461,388
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Pag, Croacia
Casa 4 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 4
Área 179 m²
Número de plantas 1
Luxury villa with infinity pool, sea view, 178.91 m2, Pag Luxury villa for sale with infinit…
$1,52M
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Apartamento 2 habitaciones en Simuni, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Simuni, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Isla de Pag, nuevo edificio, lujoso apartamento de dos habitaciones de 94.4 m2, en la segund…
$634,409
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Casa 7 habitaciones en Simuni, Croacia
Casa 7 habitaciones
Simuni, Croacia
Habitaciones 7
Área 347 m²
Número de plantas 3
House with 4 apartments in the first row to the sea, Šimuni (Pag) On the southwest side of t…
$730,721
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Apartamento 2 habitaciones en Pag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
La isla de Pag, nuevo edificio, lujoso apartamento de un dormitorio de 46.64 m2, en la prime…
$247,996
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Casa 4 habitaciones en Vlasici, Croacia
Casa 4 habitaciones
Vlasici, Croacia
Habitaciones 4
Área 150 m²
Número de plantas 1
On the southern side of the island of Pag, in the village of Vlašići, there is a family hous…
$221,431
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Villa 3 habitaciones en Pag, Croacia
Villa 3 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
www.biliskov.com ID 14992Pag, BošanaA luxurious three-bedroom penthouse in a new building wi…
$461,388
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Casa 14 habitaciones en Pag, Croacia
Casa 14 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 14
Área 420 m²
Número de plantas 2
HOUSE FOR SALE, PAG, Exceptional investment near the town of Pag, 8 apartments, 420 m2 of re…
$1,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Simuni, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Simuni, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Ubicado en el encantador pueblo pesquero de Šimuni en la Isla Pag, este exclusivo desarrollo…
$396,250
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Apartamento 2 habitaciones en Simuni, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Simuni, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Ubicado en el encantador pueblo pesquero de Šimuni en la Isla Pag, este exclusivo desarrollo…
$424,554
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Apartamento 3 habitaciones en Pag, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
La isla de Pag, nuevo edificio, lujoso apartamento de un dormitorio de 46.64 m2, en la prime…
$472,923
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Apartamento 2 habitaciones en Simuni, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Simuni, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Ubicado en el encantador pueblo pesquero de Šimuni en la Isla Pag, este exclusivo desarrollo…
$407,572
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Casa 3 habitaciones en Pag, Croacia
Casa 3 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
www.biliskov.com ID: 13890 Pag Dos magníficos apartamentos amueblados recientemente renovado…
$288,368
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Villa 3 habitaciones en Pag, Croacia
Villa 3 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
www.biliskov.com ID 14990 Pag, Bošana A luxurious three-bedroom apartment in a new buildin…
$461,388
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Apartamento 2 habitaciones en Pag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/3
Apartamento en primera línea de mar, isla de Pag, 49,49 m2 En un edificio tradicional justo …
$184,895
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Apartamento 2 habitaciones en Simuni, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Simuni, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Ubicado en el encantador pueblo pesquero de Šimuni en la Isla Pag, este exclusivo desarrollo…
$401,911
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Casa 10 habitaciones en Pag, Croacia
Casa 10 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 10
Área 363 m²
Número de plantas 3
INVESTMENT, apartment building, view, parking, tavern, Pag, 363 m2, An apartment building fo…
$797,151
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