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Casas en Venta en Zadar County, Croacia

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Grad Zadar
59
Zadar
51
Grad Nin
20
Pag
12
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230 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Zadar County, Croacia
Casa 5 habitaciones
Zadar County, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 551 m²
Mar:10 m Construido: 2024 Centro de pag: 8 km Distancia al aeropuerto: 87 km Espacio interi…
Precio en demanda
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Casa 7 habitaciones en Mrljane, Croacia
Casa 7 habitaciones
Mrljane, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 414 m²
Mar: 10 m Construido: 2024 Distancia al aeropuerto: 31 km Espacio interior: 414 m2 Tamañ…
$2,08M
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Villa en Opcina Vir, Croacia
Villa
Opcina Vir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Nueva villa moderna con piscina, a 50 metros del mar!Una lujosa villa de diseño contemporáne…
$903,484
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Nin, Croacia
Villa
Nin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Villa en la primera línea al mar en la zona de Zadar! ¡Excelente oferta!Ubicado a lo largo d…
$1,03M
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Villa en Opcina Sukosan, Croacia
Villa
Opcina Sukosan, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 276 m²
En el encantador paraíso costero de Sukošan, una villa señorial goza de una ubicación incomp…
Precio en demanda
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Esta villa de alta tecnología de lujo se encuentra en Dalmacia, en Privlaka, en la primera f…
$4,04M
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TekceTekce
Villa en Opcina Vir, Croacia
Villa
Opcina Vir, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 505 m²
Moderna villa nueva con 4 apartamentos de lujo, a 20 metros del mar sólo en la isla Vir!Situ…
$2,63M
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Casa 4 habitaciones en Opcina Starigrad, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Starigrad, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 388 m²
Ubicación: Seline Construido: 2018 Mar: 300 m Centro: 300 m Distancia al aeropuerto: 48 …
$1,38M
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Villa en Opcina Privlaka, Croacia
Villa
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Lujo nueva villa adjunta en Privlaka, a 100 metros del mar, con techo jacuzzi, si se ofrece …
$796,152
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Nuevo complejo de 12 villas de lujo en una pendiente natural, que garantiza una maravillosa …
$1,43M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Villa de lujo con impresionantes vistas al mar en la zona de Zadar, a sólo 150 metros del ma…
$1,37M
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Villa en Opcina Posedarje, Croacia
Villa
Opcina Posedarje, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Nuevamente construida 2025 Seafront Luxury Villa en Dalmacia – Primera fila del mar con pisc…
$1,72M
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Villa en Zadar County, Croacia
Villa
Zadar County, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 324 m²
Descubra una cautivadora villa modular en venta en Pag Island, con una encantadora vista al …
$1,66M
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Villa en Mrljane, Croacia
Villa
Mrljane, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Esta lujosa villa con piscina y vistas al mar se encuentra en un entorno tranquilo a solo 20…
$1,66M
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Villa en Opcina Privlaka, Croacia
Villa
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Esta exclusiva villa de lujo se encuentra en la zona de Privlaka, cerca de Zadar, a solo 4 k…
$865,331
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Fantástica villa familiar moderna en construcción en Zadar zona con vistas al mar distantes.…
$1,49M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
En venta es una nueva villa moderna cerca de Zadar con vistas al mar, a sólo 200 metros de l…
$1,27M
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Villa en Petrcane, Croacia
Villa
Petrcane, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 392 m²
Nueva villa con piscina en el famoso lugar turístico Petrčane cerca de Zadar!La zona de la v…
$1,05M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Un complejo de 8 villas modernas de lujo situado en una colina, con una vista panorámica del…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Ubicado en la pintoresca región de Zadar, esta exclusiva casa frente al mar ofrece un lujoso…
$1,24M
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Casa 6 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 365 m²
La hermosa Villa Vista Mar Nuevo cerca de Zadar es un lujoso retiro situado a sólo 0.5 km de…
$1,50M
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Villa en Opcina Privlaka, Croacia
Villa
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Villa de lujo en una fila en Privlaka, con jacuzzi en la azotea, se ofrece a la venta!Imagín…
$751,047
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Una hermosa villa de lujo ultramoderna en primera línea al mar, a pocos pasos del mar crista…
$3,40M
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Villa en Opcina Vir, Croacia
Villa
Opcina Vir, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Esta lujosa villa moderna con piscina climatizada se encuentra en dos niveles en una tranqui…
$970,959
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Casa 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Zadar es una de las ubicaciones más dominantes de la costa adriática que te volará la mente.…
$1,27M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 212 m²
¡Mejor oferta!Nueva villa moderna con piscina en construcción en Zaton no muy lejos de Zadar…
$1,37M
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Casa 10 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 10 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 540 m²
Ubicación: Zadar Construido: 2005 Centro Zadar: 1 km Mar: 50 m Espacio interior: 540 m2 …
$2,14M
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Villa en Opcina Preko, Croacia
Villa
Opcina Preko, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Villa de lujo a 200 m del mar en Preko, isla Ugljan dentro del complejo de varias villas mod…
$2,29M
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Villa en Opcina Razanac, Croacia
Villa
Opcina Razanac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 161 m²
Villa de lujo en venta a sólo 270 metros del Mar Adriático y hermosas playas en el tranquilo…
$686,190
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Villa en Opcina Privlaka, Croacia
Villa
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 202 m²
¡Con descuento! Precio antiguo fue 990 000 eur, nuevo precio es 870 000 eur!Nueva villa de d…
$994,976
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Tipos de propiedades en Zadar County

villas

Parámetros de las propiedades en Zadar County, Croacia

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con Terraza
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