Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Primorje-Gorski Kotar County
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Primorje Gorski Kotar County, Croacia

Grad Krk
3
Krk
3
Ático Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Opcina Vrbnik, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Opcina Vrbnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
En una zona tranquila de Vrbnik, una de las ciudades más singulares y auténticas de la isla …
$483,505
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 3 habitaciones en Krk, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
An exclusive penthouse is for sale, located in a quiet area in the town of Krk, at the top o…
$1,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 3 habitaciones en Opcina Vrbnik, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Opcina Vrbnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
En una zona tranquila de Vrbnik, una de las ciudades más singulares y auténticas de la isla …
$483,505
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
CoexCoex
Ático Ático 3 habitaciones en Krk, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
An exclusive penthouse is for sale, located in a quiet area in the town of Krk, at the top o…
$1,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 3 habitaciones en Opcina Vrbnik, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Opcina Vrbnik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
En una zona tranquila de Vrbnik, una de las ciudades más singulares y auténticas de la isla …
$483,505
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 3 habitaciones en Krk, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
An exclusive penthouse is for sale, located in a quiet area in the town of Krk, at the top o…
$1,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Melrose VillasMelrose Villas

Parámetros de las propiedades en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir