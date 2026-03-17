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Apartamentos en venta en Grad Cres, Croacia

1 habitación
3
2 habitaciones
4
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7 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Grad Cres, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Cres, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 3
En pleno corazón de la ciudad de Cres, a solo 50 metros del mar, hay un apartamento de dos d…
$476,916
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Apartamento 1 habitacion en Grad Cres, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Cres, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Número de plantas 2
For sale is a fully furnished and equipped apartment located in the very heart of the town c…
$201,109
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Apartamento 1 habitacion en Grad Cres, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Cres, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 3
En pleno corazón de la ciudad de Cres, a solo 50 metros del mar, hay un apartamento de un do…
$373,488
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AuraAura
Apartamento 1 habitacion en Grad Cres, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Cres, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Número de plantas 3
En pleno corazón de la ciudad de Cres, a solo 50 metros del mar, hay un apartamento de un do…
$361,996
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Cres, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Cres, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Número de plantas 3
En pleno corazón de la ciudad de Cres, a solo 50 metros del mar, hay un apartamento de dos d…
$494,153
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Cres, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Cres, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Número de plantas 3
En pleno corazón de la ciudad de Cres, a solo 50 metros del mar, hay un apartamento de dos d…
$465,424
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Nils OttNils Ott
Apartamento 2 habitaciones en Grad Cres, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Cres, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Número de plantas 3
En pleno corazón de la ciudad de Cres, a solo 50 metros del mar, hay un apartamento de dos d…
$471,170
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