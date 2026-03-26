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Apartamentos en venta en Opcina Kostrena, Croacia

3 habitaciones
4
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5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Número de plantas 2
A spacious and bright apartment in Kostrena is available for rent. The apartment covers 110 …
$538,972
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Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
Número de plantas 1
A semi-detached villa for long-term rent with a sea view is for sale. The villa is situated …
$838,912
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Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
We offer a luxurious apartment located on the first floor of a modern new building, position…
$769,960
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Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
OneOne
Apartamento 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
A luxurious, fully furnished apartment located on the ground floor of a modern, newly constr…
$861,896
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Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 286 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 2206
$808,919
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Parámetros de las propiedades en Opcina Kostrena, Croacia

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