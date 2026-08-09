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Locales comerciales en venta en Tsarevo, Bulgaria

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hoteles
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8 propiedades total found
Propiedad comercial 1 934 m² en Tsarevo, Bulgaria
Propiedad comercial 1 934 m²
Tsarevo, Bulgaria
Área 1 934 m²
Piso -1
ID 33391500 Precio: 75 300 eurosUbicación: TsarevoSuperficie total: 1934 metros cuadradosPla…
$85,665
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Tienda 17 m² en Lozenets, Bulgaria
Tienda 17 m²
Lozenets, Bulgaria
Área 17 m²
Piso -1/5
#28124872 Una tienda y terreno de 60 m2 se ofrecen, en la planta baja de un edificio de 5 pl…
$27,934
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Propiedad comercial 700 m² en Lozenets, Bulgaria
Propiedad comercial 700 m²
Lozenets, Bulgaria
Área 700 m²
#27875664 Ofrecemos un terreno regulado en la zona de la villa de Lozenets, en construcción,…
$83,455
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TekceTekce
Hotel 7 120 m² en Tsarevo, Bulgaria
Hotel 7 120 m²
Tsarevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 7 120 m²
Piso 7/7
El hotel se ofrece en el centro de Tsarevo, a 200 metros del mar.Precio: 2 768 900 eurosUbic…
$3,16M
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Propiedad comercial 10 000 m² en Varvara, Bulgaria
Propiedad comercial 10 000 m²
Varvara, Bulgaria
Área 10 000 m²
Piso -1
#28101108 Terreno en venta en la segunda línea del mar en el pueblo de Varvara, región de Bu…
$625,704
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Hotel 11 365 m² en Tsarevo, Bulgaria
Hotel 11 365 m²
Tsarevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 11 365 m²
Piso 6/6
ID 21525483Precio: 10.300,000 eurosLocalidad: TsarevoSuperficie total: 11.365 metros cuadrad…
$13,68M
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Propiedad comercial 2 064 m² en Lozenets, Bulgaria
Propiedad comercial 2 064 m²
Lozenets, Bulgaria
Área 2 064 m²
ID 33876034Costo: 114.700 eurosLocalidad: Lozenets pueblo, comúnmente. Tsarevo, región de Bo…
$132,397
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Hotel 1 600 m² en Lozenets, Bulgaria
Hotel 1 600 m²
Lozenets, Bulgaria
Área 1 600 m²
$1,08M
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