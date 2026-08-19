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Locales comerciales en venta en Obzor, Bulgaria

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6 propiedades total found
Propiedad comercial 5 208 m² en Obzor, Bulgaria
Propiedad comercial 5 208 m²
Obzor, Bulgaria
Área 5 208 m²
Piso -1
ID 30562610Ofrecemos una parcela de tierra en la primera línea del mar en la ciudad de Obzor…
$309,926
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Hotel 124 m² en Obzor, Bulgaria
Hotel 124 m²
Obzor, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Descripción del objeto: El complejo impresiona con su diseño único, construcción de alta cal…
$145,353
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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Propiedad comercial 14 563 m² en Obzor, Bulgaria
Propiedad comercial 14 563 m²
Obzor, Bulgaria
Área 14 563 m²
ID 34251471Exclusivo sitio de regulación en una colina con vistas panorámicas al mar, en las…
$1,39M
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Propiedad comercial 5 208 m² en Obzor, Bulgaria
Propiedad comercial 5 208 m²
Obzor, Bulgaria
Área 5 208 m²
#30562658Ofrecemos una parcela de tierra en la primera línea del mar en Sofía. Revisión, Gen…
$400,769
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Propiedad comercial 1 152 m² en Obzor, Bulgaria
Propiedad comercial 1 152 m²
Obzor, Bulgaria
Área 1 152 m²
ID: 33889110Superficie: 3,840 metros cuadradosUbicación: Vista general, región de BourgasCat…
$87,661
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Exclusive development land for sale, 50 m from the sea, in Obzor, Bulgaria en Obzor, Bulgaria
Exclusive development land for sale, 50 m from the sea, in Obzor, Bulgaria
Obzor, Bulgaria
Área 120 208 m²
ERA Real Estate presents an unparalleled opportunity to acquire a prime development land par…
Precio en demanda
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