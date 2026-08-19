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Locales comerciales en venta en Balchik, Bulgaria

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hoteles
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9 propiedades total found
Hotel 89 m² en Balchik, Bulgaria
Hotel 89 m²
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Descripción del objeto: Kavarna es un acogedor complejo junto al mar en la costa norte del M…
$136,579
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Hotel 98 m² en Balchik, Bulgaria
Hotel 98 m²
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Descripción del objeto: Kavarna es un acogedor complejo junto al mar en la costa norte del M…
$127,898
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Hotel 100 m² en Balchik, Bulgaria
Hotel 100 m²
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Descripción del objeto: Kavarna es un acogedor complejo junto al mar en la costa norte del M…
$155,098
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Hotel 109 m² en Balchik, Bulgaria
Hotel 109 m²
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Descripción del objeto: Kavarna es un acogedor complejo junto al mar en la costa norte del M…
$166,109
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Hotel 101 m² en Balchik, Bulgaria
Hotel 101 m²
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Descripción del objeto: Kavarna es un acogedor complejo junto al mar en la costa norte del M…
$154,028
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Hotel 84 m² en Balchik, Bulgaria
Hotel 84 m²
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Descripción del objeto: Kavarna es un acogedor complejo junto al mar en la costa norte del M…
$154,028
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TekceTekce
Propiedad comercial 3 000 m² en Obrochishte, Bulgaria
Propiedad comercial 3 000 m²
Obrochishte, Bulgaria
Área 3 000 m²
ID 33876218 Precio: 72.300 eurosUbicación : Pueblo Obrochishche, comúnmente. Balchik, la reg…
$68,259
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Hotel 2 564 m² en Rogachevo, Bulgaria
Hotel 2 564 m²
Rogachevo, Bulgaria
Área 2 564 m²
Piso 2/2
PANORAMA-BULTRAK El complejo hotelero se ofrece a la venta - un rincón acogedor a los pies d…
$2,62M
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Modern hotel complex in Bulgaria on the Black Sea for sale! en Obrochishte, Bulgaria
Modern hotel complex in Bulgaria on the Black Sea for sale!
Obrochishte, Bulgaria
Habitaciones 326
Área 25 000 m²
Número de plantas 6
Modern hotel complex in Bulgaria on the Black Sea for sale! The property is located in Al…
$10,60M
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