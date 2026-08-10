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Locales comerciales en venta en Nesebar, Bulgaria

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Sveti Vlas
124
Obzor
6
323 propiedades total found
Hotel en Ravda, Bulgaria
Hotel
Ravda, Bulgaria
Descripción del objeto: Hotel en venta en Ravda - Bulgarian Black Sea Coast Superficie cons…
$866,813
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Propiedad comercial 17 m² en Ravda, Bulgaria
Propiedad comercial 17 m²
Ravda, Bulgaria
Área 17 m²
Piso -1/6
ID 34349616Costo: 20.000 euros Superficie total: 16.86 m2 Impuestos de apoyo: 100 euros por …
$23,038
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Propiedad comercial 50 m² en Kosharitsa, Bulgaria
Propiedad comercial 50 m²
Kosharitsa, Bulgaria
Área 50 m²
Piso 1/2
Sala de compras en el complejo "Chateau Si Breeze", primera planta, Kosharitsa, Bulgaria, #3…
$67,676
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TekceTekce
Hotel 130 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 130 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Descripción del objeto: Sveti Vlas es un hermoso complejo vacacional en el este de Bulgaria,…
$225,389
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Hotel 85 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 85 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Descripción del objeto: Saint Vlas es un hermoso complejo vacacional en el este de Bulgaria,…
$190,268
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Propiedad comercial 90 m² en Nesebar, Bulgaria
Propiedad comercial 90 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 90 m²
Piso -1/4
ID 34353994Ofrecemos un amplio local comercial para una oficina, tienda o cualquier otra ins…
$167,029
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Hotel 65 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 65 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 65 m²
Descripción del objeto: Estamos ofreciendo a la venta un apartamento de dos habitaciones en …
$143,878
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Hotel 88 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 88 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Descripción del objeto: Un moderno complejo residencial en el corazón del complejo turístico…
$161,166
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Hotel 91 m² en Ravda, Bulgaria
Hotel 91 m²
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Descripción del objeto: Ravda Park 2 es un moderno complejo residencial situado en un entorn…
$137,053
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Hotel 1 200 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 1 200 m²
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 26
Dormitorios 26
Nº de cuartos de baño 26
Área 1 200 m²
Número de plantas 4
Hotel con 26 Unidades y Piscina, Nessebar – 800 m de la playa Estamos encantados de ofrecer …
$1,00M
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IBG REAL ESTATES LTD
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Tienda 45 m² en Nesebar, Bulgaria
Tienda 45 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 45 m²
Piso -1/4
ID 33624308 Superficie total: 45 metros cuadrados.Costo 83.400 euros (VAT no está incumplido…
$91,189
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Hotel 90 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 90 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Descripción del objeto: Ipanema Beach es un complejo de lujo directamente en el mar en el co…
$219,632
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Propiedad comercial 3 703 m² en Nesebar, Bulgaria
Propiedad comercial 3 703 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 3 703 m²
#28128076 Ofrecemos a la venta una hermosa parcela de tierra con el estado de pasto en el pu…
$234,070
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Propiedad comercial 3 000 m² en Nesebar, Bulgaria
Propiedad comercial 3 000 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 3 000 m²
Piso -1
#33043654Plaza:3000 metros cuadrados. Precio:116,700 eurosPlan de pago:5000 euros100% al fir…
$132,763
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Hotel 67 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 67 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Descripción del objeto: Royal Bay - Descripción de la propiedad Royal Bay es un moderno com…
$122,962
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Hotel 41 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 41 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Descripción del objeto: Villa Margarita, un nuevo edificio residencial sin honorarios de man…
$53,727
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Hotel 43 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 43 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descripción del objeto: Domus (Domus / Domus Extra) es un moderno complejo residencial situa…
$92,092
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Oficina 42 m² en Nesebar, Bulgaria
Oficina 42 m²
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/6
Modern Office – Complejo Vigo Panorama, Nessebar Nos complace ofrecer a la venta una oficina…
$128,300
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Hotel 65 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 65 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Descripción del objeto: Este es un moderno complejo residencial en el complejo vacacional de…
$95,872
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Hotel 65 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 65 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Descripción del objeto: El complejo ofrece a sus residentes y a sus huéspedes una variedad d…
$328,216
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Propiedad comercial 1 126 m² en Kosharitsa, Bulgaria
Propiedad comercial 1 126 m²
Kosharitsa, Bulgaria
Área 1 126 m²
Piso -1
#28672372 Una hermosa parcela de tierra en la regulación en el pueblo de Kosharitsa se ofrec…
$28,441
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Hotel 53 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 53 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Descripción del objeto: El Complejo Arthur es uno de los desarrollos residenciales más exclu…
$152,919
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Propiedad comercial 9 680 m² en Tankovo, Bulgaria
Propiedad comercial 9 680 m²
Tankovo, Bulgaria
Área 9 680 m²
#30689684Ofrecemos un terreno destinado a la construcción de una base de almacenamiento.Prec…
$502,808
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Propiedad comercial 160 m² en Nesebar, Bulgaria
Propiedad comercial 160 m²
Nesebar, Bulgaria
Área 160 m²
Piso 1/1
ID 33850186 Precio: 185 000 euros. Localidad: Nessebar Superficie total: 160 metros cuadrado…
$213,543
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Propiedad comercial 743 m² en Tankovo, Bulgaria
Propiedad comercial 743 m²
Tankovo, Bulgaria
Área 743 m²
#33355366 Una hermosa parcela de tierra se ofrece en venta en regulación en c.Tynkovo , tota…
$48,480
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Hotel 1 345 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 1 345 m²
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 55
Dormitorios 45
Nº de cuartos de baño 45
Área 1 345 m²
Número de plantas 3
Hotel Sección en Venta Silencio Royal Central Hotel, Sunny Beach – Prime Investment Opportun…
$1,59M
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Propiedad comercial 496 m² en Kosharitsa, Bulgaria
Propiedad comercial 496 m²
Kosharitsa, Bulgaria
Área 496 m²
#34018384Superficie: 495 m2Precio: 38.500 eurosUbicación: Gürgenlik area, Kosharitsa village…
$37,542
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Hotel 59 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Hotel 59 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Descripción del objeto: El complejo vacacional Vista Del Mar 2 es un moderno desarrollo resi…
$85,531
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Hotel 44 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 44 m²
Nesebar, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Descripción del objeto: Magnolia Residence 7 es un moderno complejo residencial situado en u…
$93,431
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Hotel 29 m² en Nesebar, Bulgaria
Hotel 29 m²
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Descripción del objeto: Sunny Beach es el resort turístico más grande de la costa del Mar Ne…
$66,175
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