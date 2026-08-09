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Locales comerciales en venta en Aheloy, Bulgaria

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hoteles
13
17 propiedades total found
Hotel 50 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 50 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Complejo Residencial Marina Cape, Aheloy Marina Cabo es uno de los …
$68,554
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Hotel 38 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 38 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Descripción del objeto: El Midia Resort es un complejo residencial y vacacional espeluznante…
$81,645
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Hotel 43 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 43 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descripción del objeto: Los viñedos - Muscat es uno de los edificios en el exclusivo complej…
$69,155
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TekceTekce
Propiedad comercial 3 085 m² en Aheloy, Bulgaria
Propiedad comercial 3 085 m²
Aheloy, Bulgaria
Área 3 085 m²
ID 33347146 Zona:3085 metros cuadrados. Ubicación: Burgas región, total. Pomorie, Akheloy, l…
$28,280
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Hotel 92 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 92 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Descripción del objeto: 🏡 Apartamento de tres habitaciones (155 m2) con vistas al mar en Mid…
$125,678
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Hotel 95 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Descripción del objeto: El complejo turístico Midia Grand Resort en Aheloy fue construido en…
$145,460
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Hotel 49 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 49 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Descripción del objeto: Marina Cabo es uno de los complejos residenciales más grandes y reno…
$68,554
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Hotel 95 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Descripción del objeto: El Midia Resort (a menudo también llamado Midia Family Resort) es un…
$142,737
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Propiedad comercial 2 007 m² en Aheloy, Bulgaria
Propiedad comercial 2 007 m²
Aheloy, Bulgaria
Área 2 007 m²
ID 33293676Ofrecemos a la venta una hermosa parcela de tierra de la regulación ,Akheloy,Baba…
$128,126
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Propiedad comercial 7 653 m² en Aheloy, Bulgaria
Propiedad comercial 7 653 m²
Aheloy, Bulgaria
Área 7 653 m²
ID 33045692Zona:7653 metros cuadrados. Ubicación: Burgas región, total. Pomorie, Akheloy, la…
$490,803
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Hotel 63 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 63 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Descripción del objeto: Chateau Aheloy 3 es un moderno complejo residencial cerrado situado …
$77,295
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Hotel 180 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 180 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una villa totalmente amueblada con tres dormitorios y una …
$300,318
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Hotel 78 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 78 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 78 m²
Objektbeschreibung: Modern complex for business and leisure Sole Mar The complex offers a w…
$155,683
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Hotel 95 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Descripción del objeto: El Midia Grand Resort / Midia Complejo es un gran complejo de aparta…
$146,460
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Propiedad comercial 4 700 m² en Aheloy, Bulgaria
Propiedad comercial 4 700 m²
Aheloy, Bulgaria
Área 4 700 m²
#27241226 Parcela de tierra en Aheloy en la primera línea del mar (con un proyecto listo y p…
$723,392
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Hotel 59 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 59 m²
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Descripción del objeto: Chateau Aheloy es un moderno complejo residencial situado en una zon…
$88,312
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Hotel 91 m² en Aheloy, Bulgaria
Hotel 91 m²
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Descripción del objeto: Vineyards Panorama es un moderno y cerrado desarrollo residencial de…
$146,529
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